Миллионным пассажиром аэропорта "Симферополь" стал ребенок

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Международный аэропорт "Симферополь" обслужил миллионного пассажира с начала года, им стал четырехлетний мальчик, сообщает пресс-служба авиаузла.

Даниил Баринов вылетел с мамой Викторией из Симферополя в Москву. От аэропорта Даниил получил сертификат на обслуживание в бизнес-зале и сувениры. Семья находилась на отдыхе в Крыму впервые.

"В 2018 году аэропорт "Симферополь" обслужил миллионного пассажира на восемь дней раньше, чем в 2017. Тогда аэропорт отправил своего юбилейного пассажира 19 мая", — говорится в сообщении.

Всего пассажиропоток аэропорта с начала года вырос по отношению к прошлогодним показателям на 8%. В этом году впервые в истории аэропорта рейсы в Крым будут осуществлять 18 авиакомпаний по 67 направлениям.

Все рейсы на прилет и на вылет производятся в новом терминале аэропорта с 16 апреля. В год новый аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 миллиона человек.