Камчатские депутаты просят приравнять ТРЦ к объектам высокого риска

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая — РИА Новости. Депутаты Заксобрания Камчатки направили в Госдуму предложения о приравнивании спортивных комплексов и торговых центров к объектам высокого риска, что позволит усовершенствовать законодательство в сфере пожарной безопасности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы краевого парламента.

Парламентарии выступили с этой инициативой после того, как в Камчатском края прошла проверка 130 объектов массового пребывания людей, где были найдены различные нарушений. Проверки проводились в спортивных комплексах, торговых и развлекательных центрах региона после трагедии, которая произошла в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек.

"На ряде объектов обнаружили загромождение пожарных выходов, проблемы с пожарной сигнализацией, использование горючих материалов в отделке помещений. Выписаны штрафы юридическим лицам и руководителям, в суд направлен иск о запрете эксплуатации одного из торговых центров. Краевые депутаты по поручению председателя Законодательного собрания региона Валерия Раенко подготовили и направили в Государственную Думу РФ предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере", — сказал собеседник агентства.

По его словам, необходимо установить соответствующий надзор за проектированием, строительством и реконструкцией культурно-зрелищных, торгово-развлекательных и иных объектов любой этажности и площади с массовым пребыванием людей. Также депутаты считают, что нужно закрепить обязательное участие Госпожнадзора в приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и детских игровых зон.

"Важно существенно повысить меры ответственности за самовольную эксплуатацию построенных зданий и сооружений без разрешения полномочных надзорных органов, а также за самовольную внутреннюю перепланировку и нарушение несущих конструкций. Еще одно наше предложение — уточнить саму терминологию, касающуюся мест с массовым пребыванием людей, отнеся их к объектам высокого риска", — процитировал собеседник слова заместителя председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Анатолия Кирносенко.

Он добавил, что сейчас существует более тысячи нормативно-правовых актов с требованиями пожарной безопасности, и многие из них носят противоречивый характер.

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