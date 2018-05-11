В России в ходе проверок ТРЦ провели 28 тысяч тренировок по эвакуации

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Свыше 28 тысяч тренировок по эвакуации людей уже проведено в России в рамках проверок зданий с массовым пребыванием людей, в том числе торгово-развлекательных центров и кинозалов, сообщает в пятницу МЧС России.

Масштабные проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек.

"Проведено свыше 40 тысяч инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом, более 28 тысяч тренировок по эвакуации людей с привлечением пожарно-спасательных гарнизонов", — говорится в сообщении.

Ранее министерство сообщало о приостановке деятельности более 150 торгово-развлекательных центров и кинозалов по всей стране из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности. Инспекторы МЧС проверили более 50 тысяч зданий и примерно в половине из них выявили нарушения. Всего, по данным ведомства, проверкам подлежат 84 тысячи объектов, в числе которых свыше 10,5 тысяч торгово-развлекательных центров.

МЧС России уже разработало законопроект, который изменит правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, а также вернет полномочия Государственного пожарного надзора по выдаче разрешений на строительство.