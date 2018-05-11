Документальные фильмы RT вышли в финал СINE Golden Eagle Award

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Документальные фильмы RT о Сирии и Палестине стали финалистами одной из старейших и наиболее престижных премий CINE Golden Eagle Award.

Документальный фильм "Бегущие за свободой", рассказывающий о спортсменах, занимающихся паркуром в cекторе Газа, вышел в финал в категории "Виртуальная реальность: документальный контент". Картина, полностью снятая в панорамном формате, показывает молодых людей, которые тренируются среди послевоенных руин. По словам спортсменов, "паркур — это единственный способ почувствовать вкус свободы и преодолеть блокаду".

Лента RT "Дети Сирии. Воспитанные войной" стала финалистом в номинации "Документальный контент: короткометражный фильм". Картина рассказывает истории сирийских детей, многие из которых не помнят мирной жизни. В апреле 2018 года фильм получил золото престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals.

CINE (Совет по международным нетеатральным событиям — Council on International Non-Theatrical Events) был учрежден в 1957 году. Его целью стала поддержка профессионального и студенческого кино, а также производителей телевизионного и digital-контента. Премией CINE Golden Eagle Awards награждаются создатели "наиболее выдающего медиаконтента".