Фестиваль "Яблони в цвету" пройдет в выходные дни в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 11 мая — РИА Новости. Несколько тысяч человек примут участие в областном событийном фестивале "Яблони в цвету", который пройдет в субботу, 12 мая, в деревне Панкратовка Измалковского района Липецкой области, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Липецкой области.

По его словам, Измалковский район не случайно выбран местом проведения фестиваля. Район издревле славился своими яблоневыми садами. Сегодня они активно возрождаются. Реанимируются старые плантации, высаживаются саженцы новых плодовых деревьев и ягодных кустарников.

"В рамках фестиваля пройдут конкурсы на лучшие фотоснимки природы, маскарадный костюм и яблочный десерт.

"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство — один из приоритетов областной программы импортозамещения", — сказал РИА Новости глава Липецкой области Олег Королев.

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