В Кремле не считают нужным комментировать выход Шевченко из СПЧ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Кремле не считают нужным комментировать выход Максима Шевченко из Совета по правам человека, это право каждого члена СПЧ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Шевченко сообщил о прекращении своего членства в Совете после протестных акций 5 мая, на которых, по его словам, протестующих избивали "полувоенные формирования", а СПЧ на это никак, по его мнению, не отреагировал. Ранее глава совета Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности Москвы подробную информацию об акциях, чтобы понять, кто именно нападал на митингующих в столице. В частности, в день акции ряд СМИ опубликовали фотографии с мест митинга, на которых люди в казачьей форме применяли силу к митингующим.

"Я никак не стану реагировать. Все-таки, наверное, должен Федотов как-то на это отреагировать. В любом случае, это право каждого члена Совета — продолжать или не продолжать свою работу", — сказал Песков журналистам.