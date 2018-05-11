Малобродского не приковывают наручниками к больничной койке, заявили в СПЧ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Состояние фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, которого накануне госпитализировали в кардиореанимацию, стабильное, его не приковывают к кровати наручниками, сообщил глава Совета по правам человека Михаил Федотов.

В четверг Басманный суд Москвы повторно отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест, после чего экс-директору "Гоголь-центра" стало плохо. Его госпитализировали в кардиореанимацию в тяжелом состоянии. Как заявил РИА Новости кардиохирург Малобродского Ярослав Ашихнин, у него нестабильная стенокардия — ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда.

"Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов сегодня рано утром переговорил с врачами и сообщил о том, что состояние госпитализированного из СИЗО в кардиореанимационное отделение 20-й больницы Москвы арестованного экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского стабильное и наручников на нем нет", — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Малобродского в больнице приковали к койке наручниками. "Это не первый случай, когда мне приходится слышать о том, что заключенного, находящегося в больнице, приковывают к кровати наручниками. У нас были непроверенные слухи о том, что осужденные женщины рожали в наручниках. Я, честно говоря, отказывался этому верить. Но случай с Малобродским показал, что это реальность — такова горькая правда арестантской жизни", — заявил Федотов.

Он также подчеркнул, что подобная проблема является системной и с ней нужно разобраться. "То ли это жестокость конкретных конвоиров, то ли жестокость ведомственной инструкции. В любом случае Совет обязан заняться проблемой", — заключил глава СПЧ.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье 60-летнего мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.