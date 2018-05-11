Социологи выяснили, какая информация вызывает наибольший интерес у россиян

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Наибольший интерес россиян вызывают сегодня сообщения СМИ, касающиеся международных отношений, политики в России и достижений ее вооруженных сил, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Респондентам был задан вопрос: "Какая информация вызывает у вас наибольший интерес, сообщения и комментарии на какие темы вы смотрите, слушаете, читаете особенно внимательно?", допустимо было назвать не больше пяти тем.

Вариант "международные отношения" выбрали 38% россиян, "политика в России" — 35%, "вооруженные силы России" (боеготовность, маневры, новые вооружения) — 32%. Социальные проблемы (здравоохранение, образование и другие) волнуют 31% опрошенных. Меньше всего россиян интересует сегодня шоу-бизнес и жизнь знаменитостей — 5% опрошенных. О том, что "нет таких тем", заявили 4% участников опроса.

Подробнее о результатах опроса на сайте ФОМ >>

Опрос "ФОМнибус", посвященный российским СМИ, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.