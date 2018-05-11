МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Менее половины россиян считают, что отечественные средства массовой информации освещают события, происходящие в стране, в целом объективно, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
58.5%Международные отношения
19.6%Внутренняя политика
7.6%Оружие и безопасность
11.2%Социальная сфера
2.4%Происшествия и криминал
0.7%Новости шоу-бизнеса
Респондентам также был задан вопрос: "Вы бы предпочли, чтобы российские средства массовой информации в целом занимали более критическую позицию в отношении властей, менее критическую, или вас в этом плане всё устраивает?"
Подробнее о результатах опроса на сайте ФОМ >>
Опрос "ФОМнибус", посвященный российским СМИ, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.