Акушерско-педиатрическая клиника в Тюмени откроется весной 2019 года

ТЮМЕНЬ, 11 мая — РИА Новости. Cтроящаяся в Тюмени клиника, которая будет специализироваться на проблемах охраны материнства и детства, откроется весной 2019 года — медучреждение войдет в структуру единого лечебно-диагностического комплекса Медицинского города, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Строительство объекта началось меньше года назад. Уже возведено здание с цокольной частью и шестью полноценными этажами. Готовность инженерных сетей — 60%, строятся внутренние перегородки. На следующей неделе строители планируют приступить к благоустройству", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что современный медицинский центр будет оказывать полный спектр акушерской и педиатрической медицинской помощи, медицинскую помощь семьям со всеми видами бесплодия, что расширит возможности для полноценной реализации репродуктивного потенциала жителей региона.

"Для нас этот проект имеет большое значение не только с точки зрения поступающих инвестиций, но и как возможность в процессе его реализации внедрить в практику тюменского здравоохранения передовые достижения мировой медицины. Это даст стимул к повышению качества медицинских услуг", — сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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