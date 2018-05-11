В Петербурге исчез арт-объект о противостоянии Telegram и Роскомнадзора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Мини-скульптура "Бумага кроет камень", символизирующая противостояние мессенджера Telegram и Роскомнадзора и установленная в четверг утром уличным художником под псевдонимом Hioshi, простояла в центре Петербурга около 10 часов, и сейчас автору ничего не известно о ее судьбе.
"Мне прислали фотографию, где видно, что вчера вечером арт-объекта уже не было… О судьбе самолетика, а также остальных деталей мне не известно", — рассказал Hioshi РИА Новости в пятницу, добавив, что скульптура простояла на месте установки около 10 часов.
Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.