В Петербурге исчез арт-объект о противостоянии Telegram и Роскомнадзора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Мини-скульптура "Бумага кроет камень", символизирующая противостояние мессенджера Telegram и Роскомнадзора и установленная в четверг утром уличным художником под псевдонимом Hioshi, простояла в центре Петербурга около 10 часов, и сейчас автору ничего не известно о ее судьбе.

Скульптура представляла собой "бумажный" самолетик, из-под которого виднеется рука, зажавшая каменный топорик. Арт-объект был изготовлен из оргалита, декоративного бетона и керамики. Его размер — около 1,5 метра, вес — около 5-10 килограмм. Как сообщал художник РИА Новости, мини-скульптура на углу Большой Морской улицы и Невского проспекта неподалеку от арки Главного штаба, не была закреплена.

"Мне прислали фотографию, где видно, что вчера вечером арт-объекта уже не было… О судьбе самолетика, а также остальных деталей мне не известно", — рассказал Hioshi РИА Новости в пятницу, добавив, что скульптура простояла на месте установки около 10 часов.

Он назвал "мега-рекордом" тот срок, в течение которого арт-объект, установленный без согласования с городскими властями, находился в историческом центре Петербурга вблизи Дворцовой площади. "Я думал, что полтора часа — это максимум", — отметил художник.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.