В Якутии посчитали, сколько необходимо выплатить пострадавшим от паводка

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям Якутии необходимо свыше 13 миллионов рублей, сообщает в пятницу министерство охраны природы республики.

Ранее сообщалось, что на территории Амгинского района из-за паводка введен режим ЧС. К пятнице в четырех селах было подтоплено 256 дворовых территорий, 171 жилой дом. Заблаговременно отселено 734 человека, в том числе около 300 детей. Накануне глава Якутии Егор Борисов вылетел в пострадавший район, где провел совещание по ликвидации ЧС и встретился с населением.

"По предварительным подсчетам исполнительной дирекции, сумма необходимая для оказания помощи населению, на сегодняшний день составляет 13 050 000,0 рублей, в том числе: единовременная помощь на 522 человека и финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости (при условии полной утраты имущества у всех граждан)", — говорится в сообщении.

Как сообщает минприроды, в настоящее время в Амге с рабочей группой правительства региона находится руководитель исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Якутии Гаврил Слободчиков.

Отмечается, что окончательный расчет ущерба от наводнения будет выполнен после прохождения паводка.