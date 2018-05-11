В Якутии посчитали, сколько необходимо выплатить пострадавшим от паводка

ХАБАРОВСК, 11 мая — РИА Новости. Для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям Якутии необходимо свыше 13 миллионов рублей, сообщает в пятницу министерство охраны природы республики.
"По предварительным подсчетам исполнительной дирекции, сумма необходимая для оказания помощи населению, на сегодняшний день составляет 13 050 000,0 рублей, в том числе: единовременная помощь на 522 человека и финансовая помощь за утрату имущества первой необходимости (при условии полной утраты имущества у всех граждан)", — говорится в сообщении.
Как сообщает минприроды, в настоящее время в Амге с рабочей группой правительства региона находится руководитель исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Якутии Гаврил Слободчиков.
Отмечается, что окончательный расчет ущерба от наводнения будет выполнен после прохождения паводка.