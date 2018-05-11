Памелу Андерсон обрадовала новость о появлении внука у "крестницы"-леопарда

Сергей Иванов и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон во время встречи в Кремле. Архивное фото

Сергей Иванов и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон во время встречи в Кремле. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Известная актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обрадовалась, узнав, что ее подопечная – самка леопарда Памела – стала бабушкой, сообщает национальный парк "Земля леопарда" в Приморье, где живут редкие кошки.

Андерсон стала хранителем леопарда в 2015 году, сертификат ей вручили в Кремле. Хищницу она назвала своим именем — Памела. Первого котенка Памелы подростком камера запечатлела в октябре 2017 года, до этого самке около года удавалось скрывать своего малыша. О первенце хищницы Памела Андерсон написала на своем сайте. В начале мая сообщалось, что фотоловушки "Земли леопарда" впервые зафиксировали внука леопарда Памелы с его мамой и предполагаемым отцом.

"Спасибо за добрые вести из России! Я очень рада, что моя подопечная Памела уже стала бабушкой. Усилия, прилагаемые для сохранения природы, очень важны. Искренне желаю всего хорошего людям, что трудятся на благо дальневосточных леопардов и, в частности, выражаю благодарность Сергею Иванову за вклад в это дело", — написала Андерсон в письме коллегам из фонда IFAW.

Cпецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также отметил пополнение в популяции леопардов.

"Число дальневосточных леопардов в дикой природе постоянно растет – и это наглядное подтверждение эффективности усилий по восстановлению популяции редчайшего подвида семейства кошачьих. Прекрасно, что благодаря фото- и видеомониторингу мы можем отслеживать каждого из наших питомцев, наблюдать за их жизнью, изучать родословную. Рад за леопардессу Памелу! Надеюсь – это ее непоследний внук" — отметил Сергей Иванов, чьи слова приводит национальный парк.