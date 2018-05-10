Новую карту полигона "Ядрово" начали пересыпать чистым грунтом

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. На мусорном полигоне "Ядрово" в Волоколамске заблаговременно приступили к пересыпке чистыми грунтами новой карты полигона, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"Сегодня оператор полигона "Ядрово" ранее положенного срока начал пересыпать новую карту полигона чистыми грунтами. Согласно проекту и инструкции по эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО), утвержденной Минстроем России, пересыпка предусмотрена при достижении отметки уплотненного слоя ТБО в два метра. Сейчас уровень отходов на рабочей карте не достиг этой отметки, пересыпку начали заблаговременно, уровень чистого грунта составит 25 сантиметров", — говорится в сообщении.

На старой карте полигона продолжаются работы по монтажу системы дегазации. Специалисты голландской компании выполнили проколы на 11 из 17 участков, установлено свыше трех с половиной тысяч гибких вертикальных скважин для сбора свалочного газа, горизонтальные скважины, газосборные колодцы. Готовые участки перекрыты изолирующей геомембраной и финальным слоем грунта, добавили в пресс-службе.

На территории свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска ранее вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что полигон "Ядрово" рекультивируют, активная стадия работы должна завершиться к 15 июня. В ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.