Журналист Шевченко заявил о выходе из СПЧ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Журналист Максим Шевченко сообщил о прекращении своего членства в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил РИА Новости, что совет запросил у столичной полиции, МВД и департамента региональной безопасности Москвы подробную информацию о протестных акциях 5 мая, чтобы понять, кто именно нападал на митингующих в столице. В частности, в день акции ряд СМИ опубликовали фотографии с мест митинга, на которых люди в казачьей форме применяли силу к митингующим.

"Я заявляю о прекращении своего членства в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ… публичное избиение полувоенными формированиями в центре Москвы и массовые жестокие аресты по всей России участников ненасильственных гражданских протестов и отсутствие внятной и адекватной реакции СПЧ на эти события стали для меня последней чертой, за которой членство в СПЧ становится невозможным", — написал на странице в Facebook.

Шевченко также заявил, что его инициатива провести экстренное открытое заседание Совета с участием в нем властей Москвы, представителей силовых структур, пострадавших участников акций протеста и журналистов была "фактически проигнорирована".

Журналист подчеркнул, что благодарен президенту за возможность быть в Совете, также он поблагодарил своих коллег за совместную работу. "Хочу сказать, что уважаю за их актуальную гражданскую позицию, несмотря на теоретические разногласия по вопросам истории России ХХ века", — подытожил он.

Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии назвали такие призывы провокацией и заявили, что в случае проведения несогласованной акции власти будут действовать в соответствии с законодательством.

ГУМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального. Позже после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.