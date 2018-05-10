Собянин рассказал о стратегии развития столичного образования

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг обсудил проект стратегии развития столичного образования до 2025 года с членами Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций.

Встреча состоялась в школе номер 2114, где в скором времени планируют запустить новое образовательное пространство "IT-полигон".

"Хотел бы поблагодарить вашу группу, которая здесь сегодня находится, за большую работу по разработке стратегии развития Московской школы. Это очень важная и очень сложная работа", — сказал Собянин в ходе встречи.

Как отметил мэр, за последние годы московское образование сделало самый серьёзный рывок по качеству обучения и подготовки школьников и сегодня находится на уровне лучших мировых образовательных систем.

"Последняя Всероссийская олимпиада школьников показала, что мы не стоим на месте и двигаемся вперёд. И впервые за всю историю Москва, наши московские школьники, взяли 50% всех первых мест. Такого не было никогда. Ещё несколько лет назад это было в районе 27%", — отметил Собянин.

Однако, подчеркнул мэр, развитие школ должно продолжаться, чтобы московское образование было сильным конкурентом среди крупных мегаполисов мира.

"Стратегия, которую мы разрабатываем, не должна быть бюрократическим документом, в котором мы что-то разработаем, утвердим, поставим печать и положим на полку. Это должен быть не документ, а некая платформа для обсуждения наших с вами идей", — заявил мэр.

По мнению мэра, в уже имеющейся стратегии многие вещи вызывают раздражение. В частности, это касается вопросов попытки дополнительного администрирования школ и давления на их самостоятельность.

"Мы с вами несколько лет уходили от бюрократии, от излишних структур, которые висят над школами, а теперь сами пытаемся нечто подобное создать… Мне показалось, что в проекте стратегии просматривается цель "перегрузить" наших педагогов ещё целым букетом функций, хотя эти функции может и выглядят привлекательными. Но надо учитывать, что наши педагоги и без того перегружены", — подчеркнул градоначальник.

Он заметил, что уже в этом году средняя зарплата столичных учителей должна вплотную подойти к 110 тысячам.

"Забавно выглядит задача достичь к 2025 году заработной платы учителей до 130 тысяч рублей. Здесь я принципиально не согласен. Я считаю, что уже в этом году средняя заработная плата должна вплотную приблизиться к 110 тысячам", — подчеркнул он.

Мэр также попросил не торопить процесс создания стратегии. Вместо этого, заметил он, необходимо тщательно продумывать идеи и постепенно внедрять лучшие из них.

Проект стратегии развития столичного образования (Стратегия-2025) ведется по инициативе Сергея Собянина директорами школ. Работа над документом началась с февраля. Предполагается, что идеи стратегии будут применены для разработки и реализации проектов, повышающих качество и доступность образования в столице.