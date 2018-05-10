Путин подарил мальчикам хоккейные клюшки из кремлевской новогодней елки

СОЧИ, 10 мая – РИА Новости. Клюшки с автографами, которые президент РФ Владимир Путин подарил двум мальчикам, присутствовавшим на гала-матче Ночной хоккейной лиги, были сделаны из новогодней кремлевской елки, сообщили в пресс-службе президента РФ.

Как ранее сообщалось, Путин забросил пять шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги, встреча завершилась победой "Легенд хоккея" над их соперниками сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7. По окончании игры глава государства подарил двум мальчикам-болельщикам, присутствовавшим на игре, клюшки со своими автографами. Также он расписался на футболках более десятка других болельщиков и сделал несколько памятных снимков с участниками матча.

"Клюшки, которые Путин подарил болельщикам, были сделаны из утилизированной новогодней кремлевской елки", — сообщили в пресс-службе.