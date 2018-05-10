На авиашоу в Кубинке выступят четыре пилотажные группы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Четыре авиагруппы России — "Беркуты", "Стрижи", "Русские витязи" и "Соколы России" — 12 мая выступят в подмосковной Кубинке на масштабном авиапразднике, рассказали журналистам в Минобороны РФ.

Мероприятие посвящено 80-летию Центра показа авиационной техники (ЦПАТ имени И.Н. Кожедуба) и дням рождения двух авиагрупп.

"В ходе праздничных мероприятий состоится уникальное авиашоу продолжительностью более двух часов с участием экипажей четырех авиационных групп высшего пилотажа Воздушно-космических сил: "Русских витязей" на истребителях Су-30СМ, "Стрижей" на истребителях МиГ-29, "Соколов России" на истребителях Су-30СМ и "Беркутов" на ударных вертолетах Ми-28Н", — сообщили в российском военном ведомстве.

В субботу в 10.00 мск на аэродроме в подмосковной Кубинке начнется День открытых дверей, вход на территорию будет свободным.

Помимо группового пилотажа, "Соколы России" покажут ближний маневренный воздушный бой двух пар истребителей. Также одиночный пилотаж выполнит штурмовик Су-25 Липецкого авиацентра и ударный вертолет Ка-52 Торжокского авиацентра.

"Зрители смогут увидеть групповую "Петлю Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Зеркало", "Ухо", "Горку", роспуски "Фонтан" и "Тюльпан". Завершит воздушную часть выступление самолетов Су-30СМ и МиГ-29, выстроенных в знаменитый "Кубинский бриллиант", — отметили в Минобороны.

Для зрителей будет представлена статическая экспозиция авиационной техники ВКС (самолеты Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29, Ан-30), летного обмундирования, средств поисково-спасательных подразделений авиационных частей ВКС.

В течение дня на аэродроме Кубинка будет проходить акция "Служба по контракту — твой выбор!". В ходе праздника для зрителей выступят музыкальные группы.