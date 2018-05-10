Россия может регистрировать не уступающие оригиналу аналоги лекарств

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В России существенно выросла экспертная база, которая позволяет регистрировать аналоговые отечественные лекарственные препараты на уровне не ниже, чем оригинальные, заявил статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.
"Существенно выросла экспертная база, которая позволяет регистрировать лекарственные препараты, если речь идет об аналогах, то на уровне качества не ниже, чем оригинальные препараты", — сообщил Костенников на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он добавил, что экспертная база признана Европейским директоратом по качеству и Всемирной организацией здравоохранения. "Являемся полноправным членом Международного форума регуляторов лекарственных препаратов", — отметил замминистра.
Комитет Госдумы по международным делам в заключении на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран предложил дополнительно обсудить целесообразность предлагаемого проекта запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 мая заявляла, что вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается.