Московский омбудсмен планирует посетить Малобродского в понедельник

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что планирует посетить фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского в понедельник.

Ранее Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался перевести его из СИЗО под домашний арест. Его адвокат сообщила, что обратилась к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой срочно решить вопрос о госпитализации Малобродского. Позднее врачи скорой помощи рекомендовали его госпитализировать.

"Мы регулярно следим за тем, что происходит с Алексеем. Я для себя запланировала посетить его в понедельник", — сказала Потяева.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Позицию по Малобродскому Следственный комитет изменил в конце апреля, хотя до этого не раз добивался продления его ареста. Официально в СК РФ заявляют, что такое решение принято "с учетом возраста обвиняемого (60 лет) и состояния его здоровья". Генпрокуратура выступает против, поскольку, по ее мнению, следствие не представило никаких новых обстоятельств в пользу смягчения меры пресечения.

Сейчас фигурантов этого громкого дела знакомят с собранными следствием материалами дела, после чего оно должно поступить в суд для рассмотрения по существу. Речь идет о хищении 133 миллионов рублей. Все фигуранты, включая известного режиссера Кирилла Серебренникова, обвинения отвергают. Исключение — бывший бухгалтер Нина Масляева, давшая показания на других фигурантов.

Около месяца назад жена Малобродского написала открытое письмо омбудсмену Татьяне Москальковой и главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила опасение за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в СИЗО "Медведково". Малобродского тогда поместили в 12-местную камеру, но после вмешательства Москальковой его перевели в камеру на четырех человек.