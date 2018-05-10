Главный терапевт России посетит Волоколамск

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный терапевт России Оксана Драпкина посетит Волоколамск для проверки работ по проведению диспансеризации, сообщила в четверг депутат Госдумы Наталья Санина.

"Главный терапевт России Оксана Драпкина планирует посетить (Волоколамск – ред.) 19 мая, для того, чтобы еще более серьезно подойти к вопросу диспансеризации",- рассказала Санина на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Она добавила, что на территории Волоколамска проходит диспансеризация. На данный момент осмотрены 2865 человек, что составляет 45% от плана. На первом месте среди выявленных болезней стоят сердечно-сосудистые заболевания, которые не связаны с экологической ситуацией.

На территории свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска ранее вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа – к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.