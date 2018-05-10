МЧС разработало законопроект, меняющий правила проверок ТРЦ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. МЧС разработало законопроект, который изменит правила проведения проверок торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей, а также вернет полномочия Государственного пожарного надзора в выдаче разрешений на строительство, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"МЧС России разработало соответствующий проект федерального закона и постановления правительства РФ, которые проходят процедуры согласования с Генеральной прокуратурой РФ, федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями. В установленном порядке документы будут внесены в правительство", — сообщил Еникеев.

По его словам, предлагаемые документом изменения коснутся полномочий госпожнадзора. Так, например, предлагается осуществлять проверку самого здания, а не эксплуатирующих его юридических лиц.

Еникеев пояснил, что основными причинами неудовлетворительного противопожарного состояния объектов защиты становятся случаи изменения наименования юридических лиц, а также дробления крупного бизнеса на малые предприятия для перехода на упрощенные схемы налогообложения и ухода от проверок на время "надзорных каникул".

Также предлагается уход от уведомительного порядка проверок.

Помимо прочего, документ предполагает учащение проверок ТРЦ, включая ежегодные профилактические рейды и ежеквартальные практические тренировки с участием пожарных.

Масштабные проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек.