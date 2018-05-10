Собянин рассказал о благоустройстве китайского парка в Останкинском районе

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Благоустройство китайского парка началось в Останкинском районе рядом с деловым центром "Парк Хуамин", сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Рядом с деловым центром "Парк Хуамин" в Останкинском районе началось благоустройство китайского парка", — написал мэр.

Собянин также отметил, что в парке посадят традиционные для китайского ландшафта растения. "Уже высадили около 20 молодых деревьев, вырыли пруд, начали установку деревянных пешеходных дорожек", — добавил он.

Рядом с деловым центром "Парк Хуамин" в Останкинском районе началось благоустройство китайского парка. В нем будут типичные для китайского ландшафта растения. Уже высадили около 20 молодых деревьев, вырыли пруд, начали установку деревянных пешеходных дорожек. pic.twitter.com/6n0cjNzMLK — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 мая 2018 г.

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