Свердловское правительство скорректирует стратегию развития региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева скорректирует стратегию социально-экономического развития региона и программу "Пятилетка развития" с учетом установок, данных главой государства, сообщает департамент информационной политики губернатора.

Президент РФ Владимир Путин 7 мая подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Этот документ определил приоритеты внутренней политики государства на долгосрочную перспективу. Правительству до 1 октября предстоит подготовить национальные проекты по направлениям, перечисленным в указе.

"Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев дал поручение: с учетом установок президента оперативно выработать предложения по корректировке стратегии социально-экономического развития региона, нашей программы "Пятилетка развития", других государственных программ и приоритетных проектов", – приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора Алексея Орлова на заседании областного кабинета министров.

По его словам, необходимо сделать все необходимое, чтобы документы развития Свердловской области в полной мере соответствовали задачам, поставленным главой государства.

Куйвашев ранее заявил, что президент подписал указ, который уральцы ждали и который попадает "в точку", отвечая надеждам людей.