Единовременную выплату ветеранам увеличили в два раза в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 10 мая — РИА Новости. Ветераны Тверской области получат в 2018 году единовременную выплату а размере пяти тысяч рублей — это двое больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя, который выступил с инициативой увеличения ветеранам единовременной выплаты.
"Единовременное пособие получили 3,368 тысяч участников Великой Отечественной войны. Выплата увеличена в текущем году в два раза — до 5 тысяч рублей", — сказал Руденя.
Глава региона также выразил благодарность ветеранам, принявшим участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Тверской области.
Глава региона 9 мая принял участие в акции "Бессмертный полк", на которую в этом году вышли более 33 тысяч жителей и гостей Твери.
Губернатор нес портрет своего деда Михаила Михайловича, от него, по словам Рудени, он унаследовал, "некоторые, может быть даже неудобные, черты характера" и систему жизненных ценностей.