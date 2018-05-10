На Ямале средняя продолжительность жизни в 2017 году составила 73,5 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни населения на Ямале продолжает расти: в 2017 году этот показатель составил 73,5 года, сообщает в четверг правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
В марте президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил задачу, чтобы к концу следующего десятилетия Россия уверенно вышла в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет.
"В Ямало-Ненецком автономном округе увеличивается ожидаемая продолжительность жизни населения. В 2017 году показатель составил 73,53 года. Арктический регион занял 15-е рейтинговое место среди всех субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении ямальского правительства.
С ростом продолжительности жизни в округе увеличивается количество северян заслуженного возраста. Так, численность населения 60 лет и более на Ямале в 2015 году составляла 31,776 тысячи человек, в 2017 году – уже 37,433 тысячи.
Сегодня на Ямале особое внимание уделяется совершенствованию системы охраны здоровья граждан старшего поколения, а также развитию гериатрической службы. Пожилым ямальцам доступны все виды медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, добавляют власти.