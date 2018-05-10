На Ямале средняя продолжительность жизни в 2017 году составила 73,5 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Средняя продолжительность жизни населения на Ямале продолжает расти: в 2017 году этот показатель составил 73,5 года, сообщает в четверг правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В марте президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил задачу, чтобы к концу следующего десятилетия Россия уверенно вышла в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет.

"В Ямало-Ненецком автономном округе увеличивается ожидаемая продолжительность жизни населения. В 2017 году показатель составил 73,53 года. Арктический регион занял 15-е рейтинговое место среди всех субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении ямальского правительства.

С ростом продолжительности жизни в округе увеличивается количество северян заслуженного возраста. Так, численность населения 60 лет и более на Ямале в 2015 году составляла 31,776 тысячи человек, в 2017 году – уже 37,433 тысячи.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного Дмитрий Кобылкин ранее в своем ежегодном докладе рассказывал о положении дел в сфере медицины в регионе. "Много решений принято в предыдущие годы, в том числе по расширению перечня услуг высокотехнологичной помощи, оснащению учреждений современным оборудованием, привлечению специалистов. Начал работу второй региональный сосудистый центр в Ноябрьске. Все это способствует увеличению продолжительности жизни. Показатель общей смертности в округе – в два раза ниже общероссийского. Нам удалось достичь беспрецедентно низких показателей младенческой смертности. Важно эти значения удержать", — цитируются в сообщении слова Кобылкина.

Сегодня на Ямале особое внимание уделяется совершенствованию системы охраны здоровья граждан старшего поколения, а также развитию гериатрической службы. Пожилым ямальцам доступны все виды медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, добавляют власти.

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