В Кремле ожидают скорое открытие Крымского моста

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сложно представить, что церемония открытия Крымского моста пройдет без президента России Владимира Путина, по точным датам ясность будет позже, но очевидно, что это произойдет в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я пока не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста. Скажу лишь, что очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена и что, конечно же, открытие будет в ближайшее время. Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно", — сказал Песков на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путина ожидают на открытии Крымского моста 15 или 16 мая.

"Что касается уже точных дат и времени, мы вас сориентируем", — добавил пресс-секретарь главы государства.

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