Садовничий прокомментировал сообщения о возможном назначении Шувалова в МГУ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что и.о. первого вице-премьера РФ Игорь Шувалов если и займет пост в университете, то "не сейчас".

В апреле в СМИ появилась информация о том, что Шувалов может перейти из правительства на должность в руководстве МГУ и стать куратором "долины МГУ" — научно-технологического центра "Воробьевы горы". В понедельник, 7 мая, предложенный президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьера Дмитрий Медведев, озвучивая планы по своим заместителям, Шувалова в их числе не назвал.

"Игорь Иванович — выдающийся государственный деятель. Он очень любит университет, мы с ним очень дружим. Я к нему отношусь в высшей степени позитивно. Я думаю, он будет работать на высоких должностях. Когда-то и в МГУ, может быть. Чтобы не было недомолвок — не сейчас", — сказал Садовничий на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

При этом он сообщил, что Шувалов действительно некоторое время назад был включен в состав попечительского совета МГУ.

На вопрос о том, будет ли Шувалов его преемником, когда в следующем году он сложит полномочия ректора, Садовничий ответил: "Подождите, Игорь Иванович будет на высоком государственном посту".