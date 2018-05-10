В Петербурге появилась мини-скульптура о противостоянии Telegram и РКН

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Уличный художник, работающий под псевдонимом Hioshi, в четверг установил в центре Петербурга мини-скульптуру "Бумага кроет камень", символизирующую противостояние мессенджера Telegram и Роскомнадзора.

"Арт-объект я поставил только сегодня. Новая работа называется "Бумага кроет камень" и сделана из оргалита, декоративного бетона и керамики. Ее размер около 1,5 метра, вес — около 5-10 килограмм. Я хотел наглядно изобразить противостояние Роскомнадзора с Павлом Дуровым", — рассказал художник РИА Новости.

Скульптура представляет собой "бумажный" самолетик, из-под которого виднеется рука, зажавшая каменный топорик. По словам художника, мини-скульптура, которая находится на углу Большой Морской улицы и Невского проспекта, ничем не закреплена. "Там декоративная плита с глянцевым покрытием и табличкой, и я не хотел, чтобы эта красота пострадала", — пояснил Hioshi.

Он уточнил, что не согласовывал установку арт-объекта с городскими властями и не исключил, что скульптура будет демонтирована.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга пока не комментирует ситуацию.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.