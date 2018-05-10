Музыканты "Города 312" поддержали участницу конкурса "Ты супер!"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Музыканты группы "Город 312" приехали на съемки полуфинала вокального конкурса "Ты супер!", чтобы поддержать юную участницу проекта Яну Лоленко и спеть с ней.

Яна родом из города Липки в Воронежской области. Девочка серьёзно занимается вокалом с десяти лет и хочет освоить джазовое направление. Для полуфинала она подготовила песню "Города 312" под названием "Обернись".

"Яна, ты молодец! Ты держишься на сцене как профессиональная артистка. Мне кажется, что во время нашего выступление ты себя чувствовала спокойнее, чем я! У тебя есть всё, чтобы стать победителем!" — призналась вокалистка Светлана Назаренко.

Увидеть совместное выступление Яны Лоленко и группы "Город 312" можно будет 12 мая в 20.00 на телеканале НТВ.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ, международного информационного агентства и радио Sputnik даёт шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.