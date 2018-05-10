В Крыму к открытию моста разработали схему движения транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Схема движения транспорта разработана в Крыму к предстоящему открытию моста через Керченский пролив, говорится в сообщении государственного комитета дорожного хозяйства республики.

"На представленной карте отображена схема организации дорожного движения транспорта по территории Крыма на автомобильных подходах к транспортному переходу через Керченский пролив и Керченской паромной переправе", — говорится в сообщении.

В госкомитете подчеркнули, что транспортные средства, за исключением грузовых, двигающиеся со стороны Симферополя в направлении моста, смогут доехать до него по автомобильному подходу. При этом грузовикам, имеющим разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонны, пока придется ехать через Керченскую паромную переправу.

"Легковые транспортные средства и автобусы, двигающиеся со стороны Крымского моста, могут доехать до городов Крыма, двигаясь по автоподходу по указателям "Симферополь" до транспортной развязки и далее по автомобильной дороге Феодосия – Керчь, уходя налево с транспортной развязки в направлении Симферополя", — говорится в сообщении.

Кроме того, они смогут доехать до Керчи, двигаясь по автоподходу до транспортной развязки и уходя направо в направлении "Керчь". От моста до транспортной развязки съезды с подхода не предусмотрены.

Легковые автомобили и автобусы в случае необходимости смогут также вернуться на мост, доехав до транспортной развязки (на самой транспортной развязке совершить разворот нельзя) и, повернув направо в направлении "Керчь", совершить разворот по кольцу на Шлагбаумской площади.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае. Заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора сообщал, что принял у строителей автодорожную часть моста для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.