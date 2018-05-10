Госдума приняла во втором чтении проект об упрощении регистрации лекарств

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об упрощении государственной регистрации лекарственных препаратов.
Также проект наделяет Минздрав РФ новыми полномочиями. Ведомство сможет приостанавливать применение лекарств, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей. Такую информацию в ведомство будет передавать проверяющий орган.
По мнению кабмина, документ сократит сроки доступа лекарств на рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарств в России, дав российским фармкомпаниям возможность выпускать препараты других производителей.
Ко второму чтению в законопроект были включены правки, уточняющие правила регистрации лекарственных препаратов, применяющихся в ветеринарии.