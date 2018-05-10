Госдума приняла во втором чтении проект об упрощении регистрации лекарств

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об упрощении государственной регистрации лекарственных препаратов.

Законопроект упрощает вопросы государственной регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве. Документ дает возможность иностранным производителям лекарств представлять копию решения проверяющего госоргана о проведении инспектирования, если у них нет заключения о соответствии необходимым требованиям.

Также проект наделяет Минздрав РФ новыми полномочиями. Ведомство сможет приостанавливать применение лекарств, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей. Такую информацию в ведомство будет передавать проверяющий орган.

По мнению кабмина, документ сократит сроки доступа лекарств на рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарств в России, дав российским фармкомпаниям возможность выпускать препараты других производителей.

Ко второму чтению в законопроект были включены правки, уточняющие правила регистрации лекарственных препаратов, применяющихся в ветеринарии.