В Поморье в акции "Бессмертный полк" участвовали более 50 тысяч человек

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Архангельской области в акции "Бес­смертный полк" 9 мая приняли участие более 50 тысяч человек, в том числе 20 тысяч человек в Архангельске, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области.

В колонне "Бессмертного полка" прошел и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В его руках был портрет двоюродного деда — капитана Николая Троценко.

"Я не знал его лично и никогда не видел, знаю только, что он пропал без вести на войне, но выполнил свой солдатский долг перед Родиной до конца. Из таких подвигов и складывалась наша Победа. Мой дед отдал свою жизнь за меня, за будущее наших детей. Спасибо ему за это! В моей семье всегда очень трепетно относятся к этой памяти. "Бессмертный полк" — это уникальная возможность выразить благодарность своим отцам и дедам, подарившим нам мирную жизнь, почувствовать сопричастность к истории своей семьи и страны, поэтому мы с семьей всегда участвуем в этой акции. Отрадно, что с каждым годом к акции присоединяется все больше и больше людей", — цитирует пресс-служба главу региона.

Всероссийская акция "Бессмертный полк" прошла в Архангельской области в шестой раз. В областном центре маршрут следования полка был традиционным — от улицы Карла Маркса по Троицкому проспекту до улицы Воскресенской и далее по набережной Северной Двины до монумента Победы.

Во время шествия транслировались песни военных лет и песни о войне. У монумента Победы участников шествия приветствовали юнармейцы, поисковики, представители патриотических клубов и объединений Архангельска, а также жители столицы Поморья.

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