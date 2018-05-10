Глава Якутии вылетел в поселок, где паводок подтопил 150 домов

ХАБАРОВСК, 10 мая — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов в четверг вылетел в поселок Амга, где из-за паводка подтоплено 150 жилых домов, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"В четверг Егор Борисов с представителями правительства вылетел в пострадавший от наводнения Амгинский улус. Он планирует с вертолета осмотреть территорию, провести оперативное совещание и встретиться с жителями подтопленных домов", — сказал собеседник агентства.
По данным правительства региона, в районе также подтоплены четыре крупных участка автодороги. Там выставлены посты МЧС, того чтобы помочь людям переправляться в сторону Амги и других населенных пунктов.
Отмечается, что утром в четверг в Амгу из Якутска вылетела оперативная группа для проведения дальнейших взрывных работ. Также планировалось отправить туда второй вертолет с дополнительной группой специалистов и взрывчаткой. Комиссия по ЧС приняла решение о передислокации первой оперативной группы "Лена" вертолетом МИ-8 из города Олекминска в село Амга для оказания помощи.
В Амгинский район доставлены медикаменты, запасы муки, продуктов, планируется доставить бутилированную воду для создания запаса и дизельную электростанцию.