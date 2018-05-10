Глава Якутии вылетел в поселок, где паводок подтопил 150 домов

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 10 мая — РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов в четверг вылетел в поселок Амга, где из-за паводка подтоплено 150 жилых домов, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Подтопление поселка началось из-за резкого подъема уровня воды на реке Амга. К утру 10 мая были подтоплены 241 двор, где проживает 658 человек из них 252 ребенка, 150 жилых домов, где проживают 395 человек, в том числе 140 детей, и шесть социально-значимых объектов. По родственникам расселены 614 человек, в том числе 233 ребенка. В готовности принять подтопленцев находятся шесть пунктов временного размещения. Глава Амгинского района 8 мая объявил режим ЧС муниципального характера из-за подтопления территорий двух поселков рекой, где проходит ледоход. Кроме Амги было подтоплено 4 дома и 13 дворов в Ефремово.

"В четверг Егор Борисов с представителями правительства вылетел в пострадавший от наводнения Амгинский улус. Он планирует с вертолета осмотреть территорию, провести оперативное совещание и встретиться с жителями подтопленных домов", — сказал собеседник агентства.

По данным правительства региона, в районе также подтоплены четыре крупных участка автодороги. Там выставлены посты МЧС, того чтобы помочь людям переправляться в сторону Амги и других населенных пунктов.

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018 © Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Уточняется, что подтопление возникло из-за затора льда. Его подорвали 8 мая, что позволило немного стабилизировать ситуацию, но на следующий день вода снова поднялась на 1,4 метра. По состоянию на утро 10 мая, уровень воды составлял 1076 сантиметров. Исторический максимум в 1084 сантиметра здесь наблюдался в 1980-е годы.

Отмечается, что утром в четверг в Амгу из Якутска вылетела оперативная группа для проведения дальнейших взрывных работ. Также планировалось отправить туда второй вертолет с дополнительной группой специалистов и взрывчаткой. Комиссия по ЧС приняла решение о передислокации первой оперативной группы "Лена" вертолетом МИ-8 из города Олекминска в село Амга для оказания помощи.

В Амгинский район доставлены медикаменты, запасы муки, продуктов, планируется доставить бутилированную воду для создания запаса и дизельную электростанцию.