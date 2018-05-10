Пострадавшую в Таиланде россиянку будут лечить в клинике под Екатеринбугом

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Жительницу Челябинска Марину Логинову, получившую травму головы на отдыхе в Таиланде в прошлом году, второй раз повезут для реабилитации в клинику в Свердловской области, сообщила сестра ее мужа Елена Логинова.

В конце октября прошлого года Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находилась в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции. Позже, 26 ноября, спецборт доставил ее в Челябинск.

В начале февраля пострадавшая уже прошла лечение в Институте мозга под Екатеринбургом (город Березовский), где она пробыла 14 дней за счет средств ФОМС, позже она проходила лечение в Челябинске.

"… После согласования с врачами появилась целесообразность ее реабилитации в клинике Институт мозга под Екатеринбургом. Поэтому 18 мая Марина будет отправлена, предварительно, на 15-дневную реабилитацию", — написала Елена на странице в соцсети "ВКонтакте", посвященной состоянию здоровья Марины.

Целью реабилитации будет научить пострадавшую в Таиланде россиянку питаться, опираться на ноги, развить в большей степени левую руку и заставить работать правую руку, пояснила она, отметив, что часть мозга, отвечающая за движение правой рукой, повреждена в большей степени и требует более длительного восстановления.

Елена Логинова уточнила, что уже около 40 дней Марина Логинова находится дома, за ней ухаживают ближайшие родственники. За последние 10 дней стало ясно, что у нее появилось "малое сознание", она стала плакать, брать левой рукой предметы, подносит левой рукой ложку ко рту, также салфеткой пытается вытереть губы, добавила сестра ее мужа.