Telegram предложит пользователям хранить персональные данные, пишут СМИ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Telegram предложит пользователям хранить персональные данные, пишет в четверг газета "Ведомости".

Telegram создал первый сервис для своей будущей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) и тестирует его в закрытом режиме, пишет издание со ссылкой на двух близких к мессенджеру человека. Речь идет о Telegram Passport, который позволит идентифицировать личность пользователя Telegram: все необходимые документы и данные нужно будет единожды загрузить в мессенджер, чтобы потом через Telegram мгновенно передавать их сервисам-партнерам и пользоваться их услугами как внутри Telegram, так и на основных сайтах сервисов, пишет газета.

О том, что Telegram намерен создать блокчейн-платформу TON, стало известно в январе, на этот проект мессенджер привлек у инвесторов 1,7 миллиарда долларов.

Telegram Passport сможет собирать паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а еще просить сфотографироваться пользователя. Об этом говорится на закрытой странице сайта telegram.org, на которую ссылается издание.

Доступ к переданным Telegram персональным данным и копиям документов останется только у пользователя — он зашифрует их своим паролем двухфакторной аутентификации и сам мессенджер не будет иметь к ним доступа, объяснил близкий к Telegram человек. Сервис получит эти данные, только когда пользователь сам подтвердит согласие их передать, говорится на закрытой странице сайта telegram.org. По словам близкого к мессенджеру человека, сервисы-партнеры, получив и расшифровав исходные данные, будут сами верифицировать их в соответствии со своими стандартами.

Telegram Passport может заработать уже к началу лета, сообщил газете один из источников. Планируется, что уже к моменту запуска нового сервиса с его помощью можно будет воспользоваться услугами нескольких партнеров, заявил источник издания. С кем ведутся переговоры, он не сказал. Доступ к технологии уже получила платежная система Qiwi. Компания рассматривает возможность совместного с Telegram запуска, сказал изданию знакомый с менеджерами Qiwi человек. Совладелец Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев.