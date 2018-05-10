Эксперты назвали причину снижения расходов россиян в апреле

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россияне в апреле 2018 года сократили свои траты по сравнению с мартом, однако реальные расходы граждан РФ по итогам прошлого месяца оказались выше показателя апреля 2017 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Таким образом, и годовой рост можно назвать более чем скромным. Правда, реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян в минувшем апреле оказались выше аналогичных показателей предыдущих лет. Они уступили только значениям реальных расходов в 2016 году и 2013 году", — добавляет "Ромир".
Картина в регионах
Расходы в апреле уменьшили жители большинства регионов страны: в Сибирском федеральном округе траты в прошлом месяце сократились на 11,4%, в южных регионах — на 9%, в Поволжье — на 7,9%, на Урале — на 3,9%. Расходы граждан в апреле по сравнению с мартом на Северо-Западе не изменились, а в Центральном федеральном округе они слегка выросли — на 0,5%.
При этом расходы москвичей в апреле по сравнению с мартом сократились на 5,8%, а жителей Санкт-Петербурга — на 2,8%. За год расходы жителей российской столицы уменьшились на 1,4%, в северной столице в годовом выражении расходы потребителей выросли на 4,5%.
Исследование "Ромира" основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 100 тысяч человек.