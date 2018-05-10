Эксперты назвали причину снижения расходов россиян в апреле

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россияне в апреле 2018 года сократили свои траты по сравнению с мартом, однако реальные расходы граждан РФ по итогам прошлого месяца оказались выше показателя апреля 2017 года, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Общие повседневные расходы россиян в апреле по уже многолетней традиции снизились по сравнению с мартом. Так, за месяц россияне сократили свои общие траты на 4,6%, что с учетом инфляции в 0,4% дает падение на 5% за месяц. В разрезе года же наблюдается рост повседневных расходов на 1,8%, что, однако, не дотягивает даже до уровня накопленной с апреля прошлого года инфляции в 2,4%", — говорится в исследовании.

"Таким образом, и годовой рост можно назвать более чем скромным. Правда, реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян в минувшем апреле оказались выше аналогичных показателей предыдущих лет. Они уступили только значениям реальных расходов в 2016 году и 2013 году", — добавляет "Ромир".

Картина в регионах

Сокращение расходов россиян в апреле холдинг объясняет окончанием всевозможных праздников. "Россияне возвращаются к привычному стилю покупок и даже где-то к режиму экономии", — указывается в сообщении. Например, доля трат на продукты в общей корзине расходов в апреле снизилась до 50,2% против 52-54% в предыдущие месяцы. Снизился и размер среднего чека за месяц — на 1,7%.

Расходы в апреле уменьшили жители большинства регионов страны: в Сибирском федеральном округе траты в прошлом месяце сократились на 11,4%, в южных регионах — на 9%, в Поволжье — на 7,9%, на Урале — на 3,9%. Расходы граждан в апреле по сравнению с мартом на Северо-Западе не изменились, а в Центральном федеральном округе они слегка выросли — на 0,5%.

"Зато по сравнению с апрелем прошлого года расходы показали рост почти во всех регионах. Исключение составил только Урал, где за год расходы жителей сократились на 5,4%. В остальных же округах наблюдался уверенный рост: на 5,4% — в Сибири, на 6% — в центре страны, на 8,4% — на Юге и на рекордные 15,1% — на Северо-Западе", — добавляется в исследовании.

При этом расходы москвичей в апреле по сравнению с мартом сократились на 5,8%, а жителей Санкт-Петербурга — на 2,8%. За год расходы жителей российской столицы уменьшились на 1,4%, в северной столице в годовом выражении расходы потребителей выросли на 4,5%.

Исследование "Ромира" основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 100 тысяч человек.