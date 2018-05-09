Нетаньяху прошел по Красной площади с портретом героя Советского Союза

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пронес по Красной площади в Москве фотографию офицера-фронтовика, героя Советского Союза Вольфа Виленского, присоединившись к шествию "Бессмертного полка", сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы правительства.

Вместе с Нетаньяху в акции, собравшей в российской столице сотни тысяч человек, принимали участие президенты РФ Владимир Путин и Сербии Александар Вучич.

На просьбу РИА Новости помочь в опознании офицера на фотографии в руках израильского лидера представитель премьер-министра прислала ссылку на интернет-страницу с биографией майора Красной армии Вольфа Виленского (Вольфаса Виленскиса), прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего ее дня.

В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза "за умелое командование батальоном, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм", сказано на сайте "Герои страны".

Последние годы жизни Виленский провел в Израиле, где выпустил книгу воспоминаний и принимал участие в работе ветеранских организаций. Он скончался в 1992 году в возрасте 72 лет.

Акция "Бессмертный полк", которая проходит по всему миру, в том числе в десятках городов Израиля, представляет собой марш, участники которого несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В ходе визита в Россию Нетаньяху присутствовал на параде в честь Дня Победы и возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.