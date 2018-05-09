Глава Нижегородской области прошел в колонне "Бессмертного полка"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мая — РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в акции "Бессмертный полк", пройдя в колонне с портретом своего деда Владимира Никитина, который был тружеником тыла, сообщила пресс-служба правительства.

В пресс-службе добавили, что сын Никитина Петр также участвовал в акции и нес портрет своего прадеда Георгия Петухова.

"Шли сегодня в колонне всей семьей, несли портреты моих дедушек – Георгия и Владимира. Оба были тружениками тыла, будучи подростками, работали токарями. Не доставали до станка, стояли на ящиках, работали по 12-15 часов, ковали победу", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона также рассказал, что сегодня в Нижний Новгород приехала бабушка его супруги, которая в 1942 году была эвакуирована в Горький (ныне — Нижний Новгород) из Ленинграда, а его отец, также находящийся в строю "Бессмертного полка", впервые за 20 лет надел парадную форму.

В Нижегородской области в настоящее время проживают 2,3 тысячи участников Великой Отечественной войны, 300 ветеранов-жителей блокадного Ленинграда и 37,6 тысячи ветеранов-тружеников тыла.

Из региона на фронт ушли свыше 830 тысяч человек, вернулись живыми лишь половина. Более 500 горьковчан получили в войну звание Героя Советского Союза.