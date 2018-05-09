Празднование Дня Победы глазами россиян

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россияне по всей стране празднуют День Победы и активно делятся в социальных сетях фотографиями с парадов и других праздничных мероприятий.

В параде Победы, который прошел в Москве, принимали участие более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов.

Публикация от O L Y A ✨ 21 🇷🇺🖖🏼 (@efremova.o.v) 8 Май 2018 в 11:13 PDT

Публикация от 𝕹𝖆𝖘𝖙𝖞𝖆 𝕶𝖚𝖟𝖒𝖎𝖓𝖆 (@k_uzmina) 9 Май 2018 в 1:31 PDT

Публикация от @ludaimila 9 Май 2018 в 1:32 PDT

Парады проходили и в других городах. Например, в Санкт-Петербурге в нем приняли участие около пять тысяч военнослужащих, были задействованы более 100 единиц техники.

Публикация от Приморский район Петербурга (@primor_spb) 9 Май 2018 в 12:33 PDT

Публикация от Яна (@ianka09) 9 Май 2018 в 1:27 PDT

Публикация от Garun (@garungaidak) 8 Май 2018 в 10:27 PDT

В своей речи перед парадом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что День Победы всегда будет для всех россиян священным праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти.

Публикация от Александр Колосов (@kolosovsasha) 9 Май 2018 в 1:18 PDT

Публикация от ❤Евгения Притула❤ (@evgeniyaprityla) 9 Май 2018 в 2:08 PDT

После парада в городах России и других стран началась акция "Бессмертный полк": потомки людей, боровшихся с фашизмом во время Второй мировой войны, идут с портретами своих родственников, участвовавших в военных действиях.

Публикация от Булавинова Татьяна (@bulavinovva) 9 Май 2018 в 2:43 PDT

Публикация от 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓚𝓻𝓲𝓽𝓼𝓴𝓪𝔂𝓪 (@valeriyakritskaya) 9 Май 2018 в 2:43 PDT

Российские каналы подготовили свои программы ко Дню Победы. Они включают в себя показ военных фильмов и праздничные концерты, а канал РЕН ТВ проводит на Триумфальной площади в Москве фестиваль "Военная тайна", на котором выступят известные российские рок-музыканты: группы "Серьга", " Юта", "25/17", "Ва-Банкъ".

Различные праздничные мероприятия запланированы в городах по всей России. В Хабаровске пройдет краевая патриотическая акция "Эскадрилья Героев", в рамках которой 12 легкомоторных самолетов, украшенных портретами авиаторов, участвовавших в Великой Отечественной войне, пролетят вдоль прибрежной черты города.

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В Сургуте состоится реконструкция начала наступательной операции на Берлин и штурма Зееловских высот. В Калининграде реконструкторы устроят штурм Кенигсберга. В Архангельске утро 9 мая началось с легкоатлетического пробега. В Воронеже пройдет фестиваль-реконструкция "Катюша". В Белгороде в троллейбусе Победы всех желающих будут кормить солдатской кашей.

Публикация от Инна Музыкантова (@ivmuzikantova) 9 Май 2018 в 2:49 PDT

Публикация от Натусичка😘 (@natali_dresvyanskaya) 9 Май 2018 в 2:52 PDT

В Рязани в День победы проходит спортивная акция "Рекорд Победы", участники которой будут отжиматься столько же раз, сколько прошло мирных дней со дня окончания Великой Отечественной войны.

Публикация от Tanya Bogdanova (@tanyusha1210) 9 Май 2018 в 2:53 PDT

Публикация от Городской прокат костюмов (@permprokat) 9 Май 2018 в 2:53 PDT

В большинстве городов торжества по случаю Дня Победы закончатся праздничным салютом, в том числе в Кемерово. Ранее в этом городу праздничный фейерверк здесь отменили из-за трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", однако местные жители попросили вернуть салют. Оплатили его местные бизнесмены.