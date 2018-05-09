Празднование Дня Победы глазами россиян

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россияне по всей стране празднуют День Победы и активно делятся в социальных сетях фотографиями с парадов и других праздничных мероприятий.
В параде Победы, который прошел в Москве, принимали участие более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники, 75 самолетов и вертолетов.
Парады проходили и в других городах. Например, в Санкт-Петербурге в нем приняли участие около пять тысяч военнослужащих, были задействованы более 100 единиц техники.
В своей речи перед парадом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что День Победы всегда будет для всех россиян священным праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти.
#деньпобеды #9маяДеньПобеды pic.twitter.com/5pqWHaiYfW— Immanuil (@PredtechaXV) May 9, 2018
После парада в городах России и других стран началась акция "Бессмертный полк": потомки людей, боровшихся с фашизмом во время Второй мировой войны, идут с портретами своих родственников, участвовавших в военных действиях.
Российские каналы подготовили свои программы ко Дню Победы. Они включают в себя показ военных фильмов и праздничные концерты, а канал РЕН ТВ проводит на Триумфальной площади в Москве фестиваль "Военная тайна", на котором выступят известные российские рок-музыканты: группы "Серьга", " Юта", "25/17", "Ва-Банкъ".
Различные праздничные мероприятия запланированы в городах по всей России. В Хабаровске пройдет краевая патриотическая акция "Эскадрилья Героев", в рамках которой 12 легкомоторных самолетов, украшенных портретами авиаторов, участвовавших в Великой Отечественной войне, пролетят вдоль прибрежной черты города.
Мой прадед — ветеран ВОВ #япомнюягоржусь #ДеньПобеды pic.twitter.com/XsuAlUjCxj— дизоксирибонуклеиновая кислота (@follinna) May 9, 2018
#ДеньПобеды #Москва #9Мая pic.twitter.com/cfmg9oEoar— Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) May 9, 2018
В Сургуте состоится реконструкция начала наступательной операции на Берлин и штурма Зееловских высот. В Калининграде реконструкторы устроят штурм Кенигсберга. В Архангельске утро 9 мая началось с легкоатлетического пробега. В Воронеже пройдет фестиваль-реконструкция "Катюша". В Белгороде в троллейбусе Победы всех желающих будут кормить солдатской кашей.
В Рязани в День победы проходит спортивная акция "Рекорд Победы", участники которой будут отжиматься столько же раз, сколько прошло мирных дней со дня окончания Великой Отечественной войны.
В большинстве городов торжества по случаю Дня Победы закончатся праздничным салютом, в том числе в Кемерово. Ранее в этом городу праздничный фейерверк здесь отменили из-за трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", однако местные жители попросили вернуть салют. Оплатили его местные бизнесмены.