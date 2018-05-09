МУРМАНСК, 9 мая — РИА Новости, Анастасия Яконюк. Известный мурманский историк — краевед, поисковик и писатель Михаил Орешета больше сорока лет занимается поиском, восстановлением имен и увековечиванием памяти погибших в годы Великой Отечественной войны на Кольском полуострове. Сегодня он убежден: несмотря на то, что останки тысяч героев той войны найдены и захоронены, десятки обелисков установлены на именных и братских могилах, у поисковиков еще хватит работы на долгие годы — пришло время "узкого поиска", восстановления неизвестных пока имен, обнаружения ответов на многие загадки военной поры.
Чужая боль как своя
Поиск погибших в годы Великой Отечественной войны на Кольской земле он ведет с середины 1970-х годов — с тех пор, когда оказался на хребте Муста-Тунтури — самом северном участке фронта, печально известном кровопролитными боями, где немецкие войска были остановлены в первый день наступления. И ужаснулся тому, как много останков лежит по склонам не только этой высоты, но и многих других на Кольском полуострове. Его защитники не дали врагу перейти северные рубежи — ценой десятков тысяч жизней.
Вместе с поисковиками-энтузиастами Орешета обошел места всех жестоких боев, восстановил картины сражений. Он и сегодня ищет погибших в скалах и по склонам сопок, просеивает сквозь пальцы тонны песка и камней. Зимой кропотливо выискивает в архивах мельчайшие подробности событий той войны, чтобы понять — как шло наступление, кто и откуда стрелял, кто где погиб, откуда подходило подкрепление и многие другие детали.
"Это как у писателя — когда он пишет, что кто-то ранен, ему больно… Если тебе самому не будет больно — не напишешь. Надо вжиться в образ, чувствовать, как в ране пульсирует кровь, как болит отмороженный палец. И когда ты ищешь, ты должен быть там — в 1942 или 1943 году… Надо поставить себя на их место", — уверен краевед.
Возвращая из небытия судьбу очередного героя — пусть даже его именем не названа улица и нет о нем статьи в школьном учебнике — Орешета влюбляется в него по-настоящему. Рассказывая о них — тех, с кем встретился в заполярных сопках, пусть разминувшись на десятилетия, он словно вспоминает о старых друзьях: голос теплеет, в глазах пляшут искры, вместо официальных имен-отчеств и званий — свойские "Ян", "Вера", "Андрей"…
Ян, Вера, Андрей…
Тогда противник, чтобы обезопасить себя от русских атак, поджег лес. Советские пограничники, намочив одежду в реке, сумели пройти сквозь стену огня и обратить неприятеля в бегство. "Немков — герой моей книги. Недавно я получил письмо от правнучки Немкова она нашла мою книгу. Оказывается, жив его сын, сейчас мы в переписке, надеюсь, получим новую информацию. Я ведь, когда писал, многое придумал по документам. Интересно, насколько я как писатель разошелся с реальностью", — рассуждает Орешета.
Красавицу-партизанку Веру Полянину Орешета искал несколько лет на острове Партизанском. Влюбился в фотографию и судьбу девушки. Оставшиеся в живых ветераны-партизаны неодобрительно качали головами — негероическая у нее история, других надо искать. Но для Орешеты было в этой истории что-то невероятное — пронзительная личная трагедия на фоне беспощадной войны.
Все эти истории, затерянные в далеком прошлом, ожили, благодаря Орешете, на страницах его книг: майор Немков предстает в них подлинным героем — без пафоса и высокопарных эпитетов, а просто обыкновенным мужиком, для которого приказ "любой ценой…" стал руководством к действию. И навсегда 22-летняя красотка Вера Полянина почему-то кажется очень земной и втайне понятной каждой женщине — с ее любовью, которая сильнее войны, с ее страстью и мукой, чувством безысходности и несчастливым концом.
Долги памяти
"Силы и средства у них были достаточные, судьба Мурманска решалась в эти дни там. Соотношение сил было катастрофическим для нас. Пограничников было меньше тысячи, они были разбросаны на огромном расстоянии. Тогда, как считается, совершили подвиг Бабиков и Халатин — о них все знают. Но на самом деле их подвиг ситуацию не слишком изменил. Они погибли очень быстро, и на этом участке и финны прошли, и немецкий батальон", — рассказывает Орешета.
По его мнению, если бы не другие заставы, ситуация была бы совсем иной. И вот на тех, других заставах тоже воевали настоящие герои. "Человек, который спас ситуацию — это был командир третьей полевой заставы Андрей Поляков. Он не был коммунистом, поэтому о нем никто не знает. Он был ворчливым — орденов и медалей не получал. Он был нелюбим начальством. Но это был толковый парень! И когда застава Халатина погибла, противник прошел, а остальные наткнулись на Полякова, на еще одну заставу", — Орешета описывает детали боев, словно свидетель тех событий.
Он восстановил то сражение по документам, знает, кто как себя проявил в бою, за что получил награды. Список награжденных большой, но имени Полякова в нем нет. "Я когда узнал эту историю, я влюбился в этого человека! Это яркая неординарная личность!" — свою награду Поляков получит на страницах будущей книги Орешеты — благодаря своему мужеству, военной выучке и таланту командира.
Время для узких поисков
"Вот в автобусе мужик ко мне подходит. Спрашивает: "Вы Михаил? Я отчество забыл…". Я говорю: "Да ладно…". Он: "А фамилия?". Я: "Да ладно…". Он говорит: "Мне уже выходить скоро, давайте расскажу…". И рассказывает, где лежит самолет, как его найти. Или еще один мужик пришел — карту притащил. Хорошая карта — и где достал? На ней обозначено место, где лежит самолет. Я эту информацию передаю тем, кто занимается поиском самолетов", — говорит Орешета.
Коллег-поисковиков краевед с уважением называет "пахарями земли" — они есть почти в каждом населенном пункте Мурманской области, кто-то выходит в сопки уже по 20-30 лет. У всех своя "специфика", разбитая на квадраты территория, карты с "белыми пятнами".
"Мы подошли к узким темам. Раньше поиск велся в тех местах, где шли бои, где были большие потери — Муста-Тунтури, Западная Лица, мыс Пикшуев — там и теперь работы ведутся. Каждый год находят. 72-я бригада — казалось бы, все известно, но каждый год кто-то возвращается оттуда. Места массовых потерь обследованы. Пришло время, когда можно вернуться к узким поискам", — рассуждает заполярный историк.
"Появились более точные карты, схемы. В этом году продолжим. Есть надежда. Некоторые квадраты начали отрабатывать — ставим метки. Скажем, потери отрядов, действовавших на Кандалакшском направлении — "Большевик", "Полярник" и "Сталинец" — они более значительные, чем потери, которые были у нас, но там уже подключаться должна Финляндия — основные потери отряды несли на ее нынешней территории", — поясняет поисковик.
Продолжат "пахари земли" и поиски павших бойцов погранотрядов — в списках сотни фамилий, но где они лежат — вопрос пока без ответа. "Было такое время — когда архивы распахнули свою душу, и можно было любые документы читать. Сейчас этот праздник для поисковиков прошел, опять все засекретили. А тогда — поработал в архиве — и на крыльях летишь, потому что нашел факты, документы…" — досадует Орешета.
На острове Кильдин есть заброшенное воинское захоронение, которое ждет своего часа — когда вместо свалки появятся обелиски в память о защитниках. "На Кильдине есть должок. На маяке году в 1978-м жила семья пожилых людей. И бабушка показала мне большую братскую могилу политзаключенных, которые строили подземную батарею. Сегодня ее нет — там столбик стоял, я знаю, где это место. Народу там много — в могиле. Надо написать слова покаяния перед людьми, которые там лежат", — считает историк.
Не восстановлены еще имена всех военнопленных, погибших на севере Кольского полуострова и соседней Норвегии, дойдут руки — уверен Орешета — и до поиска павших в "зимней войне", и в первую мировую. Он убежден: память помогает вставать с колен, расправлять плечи, вызывает гордость за страну, за простых людей, которые не думали о том, как стать героями, а просто выполняли свой долг — до конца, любой ценой, без оглядки и жалости к себе.
Завершить атаку
Раскрыв рот, ребята слушают историю разведотряда Александра Рудыкина. В марте 1943 года его группу послали в разведку — им предстояло обнаружить штаб немецкого полка, который пропал. Рудыкин и его бойцы после высадки на берег с катеров быстро собрали разведданные. Можно было возвращаться, но командир разведчиков, заметив егеря, несшего службу кое-как, решил взять "языка".
"Сам Рудыкин остался жив. Мы эту группу искали года три-четыре, нашли по архивным данным. Нашли место, где высадились, где были немецкие позиции, учитывая складки местности", — вспоминает Орешета и Рудыкина, и группу разведчика Петрова, и многих других.
"Я этих людей представляю — ты же знаешь имена, истории. Идешь — а у тебя фото в планшетке, высокий красивый парень… Ты подходишь – останки. И слезы прошибают, и колотит… Чувство такое — он погиб, а ты продолжаешь его атаку и завершаешь", — говорит историк.