"Солнцепек" и легендарный Т-34: на Дальнем Востоке прошли Парады Победы

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Дальний Восток первым в России отметил 9 мая торжественными парадами военных, прохождением новейших БТР и огнеметных систем "Солнцепек", а также многотысячными колоннами "Бессмертного полка".

Первым по традиции праздник открыли воины-тихоокеанцы группировки войск и сил на Северо-востоке России. Погода в этом году преподнесла приятный подарок жителям и гостям Камчатки — впервые с начала весны температура воздуха поднялась выше 10 градусов.

Торжественное шествие в Петропавловске-Камчатском началось ровно в полдень (03.00 мск). По главной площади города в составе 11 парадных расчетов прошли более 800 военных и служащих других ведомств. Впервые морские пехотинцы Тихоокеанского флота показали камчатцам "комплекты солдат будущего" — экипировку "Ратник". Проследовала по центру города и военная техника — всего 21 единица. Продолжился праздник акцией "Бессмертный полк", где участвовали несколько тысяч жителей региона.

На Чукотке колонна "Бессмертного полка" прошла в полдень (03.00 мск) в Анадыре. После состоялся торжественный митинг, его участники возложили цветы к памятнику Победы, почтили память погибших в боях минутой молчания. Далее парадным маршем прошли военнослужащие военной части 90099 и силовики. Военные сформировали знаменную группу и Почетный караул.

Колонны "Бессмертного полка" прошли и во всех селах Провиденского городского округа. Там символика гражданской акции сделана на трех языках: русском, эскимосском и чукотском.

Во Владивостоке на параде прошли около 1,5 тысячи военнослужащих и более 50 единиц техники. Парад открыла рота барабанщиков — воспитанников Нахимовского военно-морского училища, проехл легендарный танк Т-34, выпущенный в 1942 году и принимавший участие в Сталинградской битве. Горожане впервые увидели новые бронетранспортёры БТР-82А, также по улице прошли комплексы ПВО "Оса", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град".

"За Родину героически сражался наш народ. Мы всегда будем помнить, что именно Россия сорвала коварные планы нацизма и завоевала Победу, которую мы на веки будем помнить. Слава народу России! Слава Победителям!", – отметил, открывая военный парад, командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. За парадом прошла колонна "Бессмертного полка", по данным представителя администрации Приморья, из 35 тысяч человек.

На параде в Уссурийске промаршировали порядка тысячи военнослужащих, суворовцы и казаки. Парад Победы открыл танк Т-18, за ним впервые прошел легендарный танк Т-34-85, восстановленный до заводского состояния приморскими военнослужащими.

В Благовещенске торжественное прохождение более 2 тысяч военных и сотрудников силовых структур традиционно прошло без участия военных машин, но весь день увидеть более 25 единиц современной военной и спецтехники можно на площади Ленина. "Изюминкой" парада этого года в городе стал проход курсантов национальной группы специального факультета Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а также "арктиков"- единственное в стране военное училище, которое готовит арктических стрелков.

В Белогорске, втором по величине городе Приамурья, число участников парада достигло максимума в истории гарнизона — около 1,3 тысячи человек, одна рота впервые была одета в "комплект солдата будущего" — боевую экипировку "Ратник". Женщины-военнослужащие в этом году в Белогорске надели шляпки нового образца – это было нововведением повседневной женской формы с середины прошлого года.

"Солнцепек" и женщины-военные

Парад войск Хабаровского гарнизона, в котором участвовали более 1,9 тысячи военнослужащих Восточного военного округа и других силовых ведомств, прошел в Хабаровске. Как сообщил РИА Новости представитель ВВО Александр Гордеев, принимал парад исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко. Командовал парадом заместитель командующего войсками военного округа генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

В этом году в параде в Хабаровске впервые приняли участие женщины-военнослужащие. Также впервые зрители увидели тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", бронетранспортер БТР-82А, армейский мотовездеход АМ-1, УАЗ "Пикап", комплексы РЭБ "Леер-2" и "Инфауна", служебные машины военной полиции. Кроме того, в составе механизированной колонны проследовали танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты (БМП-2), бронетранспортеры, противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", ОТРК "Искандер", ЗРС С-300 ПС, ЗРК "Тор" — всего более 100 единиц техники.

На территории ВВО в военных парадах во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ задействовано более 10 тысяч человек, в том числе от министерства обороны России более 7,5 тысячи, а также порядка 330 единиц военной техники.

Рекорд в Южно-Сахалинске

После парада в Хабаровске прошел "Бессмертный полк". В акции, по данным краевых властей, участвовало более 50 тысяч человек.

Парад Победы 2018 года в Южно-Сахалинске стал самым многочисленным по числу участников со времён празднования 70-летнего юбилея.

По площади Победы областного центра прошли около тысячи человек. Завершили торжественный марш современная военная техника, стоящая на вооружении 68-го армейского корпуса: БТР-80, машины связи, машины химической разведки, цифровые радиорелейные станции, минометный комплекс "Сани", противотанковая пушка "Рапира", пушки "Гиацинт-Б", зенитно-ракетный комплекс "Оса", система залпового огня "Град", система "Ураган".

После парада по главной площади и улицам города шествовала колонна "Бессмертного полка" В этом году акция собрала рекордное число горожан, организаторы сообщили о 10 тысячах человек, присоединившихся к шествию в Южно-Сахалинске. Всего же на Сахалине и Курилах собрали 30-тысячный "Бессмертный полк".