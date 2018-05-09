В Крыму зажгли свечи в память о погибших в концлагере

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. На мемориале у совхоза "Красный" под Симферополем, где в годы войны находился крупный фашистский концлагерь, прошел марш и зажги свечи, передает корреспондент РИА Новости.

Одними из первых свечу зажег председатель крымского парламента Владимир Константинов.

"В марше "Зажги свечу памяти", по нашим данным, приняло участие порядка 5 тысяч человек, практически со всех регионов полуострова", — сказал РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

По его словам, в этом году, марш был призван показать, что жизнь продолжается, и память о трагических событиях военных лет придает силы нынешним поколениям созидать во имя своего государства.

Концлагерь у совхоза "Красный" был самым крупным в Крыму концентрационным лагерем фашистов. В период фашистской оккупации Крыма в 1941-44 годах на территории концлагеря было уничтожено свыше 15 тысяч человек, среди которых военнопленные, подпольщики-партизаны, а также многочисленные мирные жители, включая женщин и детей.

Всего на территории полуострова за годы оккупации было создано несколько десятков лагерей и тюрем.