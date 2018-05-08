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Этот День Победы: где провести 9 мая в Москве

Сюжет:
День Победы - 2018 (38)
19:5408.05.2018
(обновлено: 20:03 08.05.2018)
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© Фотохост-агентствоПерейти в фотобанкПраздничный салют в Москве в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годовПраздничный салют в Москве в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© Фотохост-агентство
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Обширная праздничная программа ожидает жителей Москвы в честь предстоящего Дня Победы, празднования которого начнутся уже 8 мая, по всей столице для москвичей и гостей города подготовлены выступления оркестров, музыкальных коллективов и звезд эстрады, спектакли, фотовыставки, а также прямые трансляции парада Победы на Красной площади, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе оргкомитета "День Победы 2018".

Монумент Победы на Поклонной горе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"В течение двух дней, 8 и 9 мая, наша страна будет отмечать 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Департамент культуры города Москвы подготовил масштабную культурно-развлекательную программу, которая охватит центральные и окружные площадки города", — говорится в сообщении.

Специально ко Дню Победы медиагруппа МИА "Россия сегодня" открыла у стен здания на Зубовском бульваре в Москве интерактивную фотовыставку "Освобождение Европы". Лучшие кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива легендарного предшественника агентства — "Совинформбюро" — стали ее основой. "Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине", "Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова", "Советская регулировщица на Берлинском направлении" — эти и другие кадры, ставшие символом освобождения от фашизма, можно увидеть на выставке на Зубовском бульваре. Все экспонаты оснащены QR-кодами, пройдя по которым желающие могут услышать рассказ о ключевых событиях 1945 года в интерпретации писателя и историка, публициста МИА "Россия сегодня" Петра Романова.

Салюты 9 мая
© Инфографика
Салют 9 мая в Москве

Торжественные концерты, фотовыставка и "вокзалы победы"

Так, одним из основных мест празднования станет Парк Победы на Поклонной горе. В течение двух дней там будут проходить праздничные мероприятия — 8 мая в парке пройдет концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта. День Победы на Поклонной горе начнется с прямой трансляции военного парада на Красной площади, после чего посетителей ждут театральные, музыкальные и танцевальные выступления, а также съемка-концерт с участием Олега Газманова, Дианы Гурцкая, Иосифа Кобзона, Академического ансамбля имени Александрова и других артистов.

Праздничный салют в честь Дня Победы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Театральная площадь — главное место встречи ветеранов Великой Отечественной войны. По традиции там можно будет послушать музыку военных лет. В праздничной программе запланированы выступления оперных певцов и звезд российской эстрады. Музыкальные концерты состоятся 8 и 9 мая на площади перед Храмом Христа Спасителя", — рассказали в оргкомитете.

Помимо этого, на площадях центральных вокзалов 9 мая запланирована концертная программа "Вокзалы Победы". Белорусский и Казанский вокзалы начнут праздничный день с прямой трансляции главного парада страны в 10.00, а в 15.00 с Белорусского вокзала начнется шествие акции "Бессмертный полк", колонна которой пройдет до Красной площади с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также на этих вокзалах для москвичей и гостей столицы подготовлена интерактивная программа и музыкальные выступления: например, все желающие могут насладиться выступлением вокального коллектива Хор Турецкого и Арт-группы Soprano Турецкого.

Акция Бессмертный полк в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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"Рижский вокзал откроет свою праздничную программу в 08.00. Для зрителей выступит Арт-групп Soprano Турецкого. В 08.50 все желающие смогут возложить венки к памятнику на территории музея вокзала и послушать выступления официальных лиц. Посадка ветеранов и участников акции "Поезд Победы" начнется в 09.00, отправление "Поезда Победы" запланировано в 09.30", — отметили организаторы.

Историческая фотовыставка "Лица Победы" появится 8 и 9 мая на Арбате, а также на московских бульварах: Чистопрудном, Никитском и Гоголевском, и продлится до 21 мая.

"На выставке будут показаны архивные фотографии, сохранившие для потомков документальную память о войне — самом героическом периоде в истории нашей страны. Фотографии предоставлены Мультимедиа Арт Музеем", — добавили в оргкомитете.

Праздник в парках и районах столицы

Не обойдут стороной предстоящий праздник Победы и столичные парки. Так, Екатерининский парк подготовил обширную дневную и вечернюю программы для всех гостей 9 мая. Весь день там будут проходить выступления различных артистов, а в 19.00 на сцену выйдут звезды российской эстрады: Олег Газманов, группа "Фабрика", Дина Гарипова, Марк Тишман, Александр Буйнов.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Праздничная программа на Аллее Космонавтов 9 мая стартует в 13.00. Гостей ждут театральные представления от Московского молодежного экспериментального театра под руководством Вячеслава Спесивцева и Московского Нового драматического театра. В 17.00 начнется концертная часть вечера. Зрителей ждут выступления Глеба Матвейчука, Юлии Началовой, Дины Гариповой, Евгения Кунгурова, образцового коллектива ансамбля танца "Улыбка", Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е.Г. Попова, Максима Калужских, Ost Up, дуэта "Баян-микс", Василия Семеновича Ланового, Димы Билана", — сказали в пресс-службе.

Кроме того, свои праздничные программы откроют Измайловский парк, музей-заповедник Царицыно и парк Печатники — во всех местах гости смогут посмотреть театральные выступления и послушать звезд отечественной сцены. Собственные мероприятия в День Победы подготовили для своих жителей и такие московские районы, как Куркино и Солнцево. В частности, для взрослых и детей там выступят театральные коллективы, участники проекта "Голос. Дети", певцы Алексей Воробьев и Александр Панайотов, а также певицы Кристина Орбакайте, Юлия Началова и Надежда Бабкина.

Празднование Дня Победы в городах России. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Девятого мая зона отдыха "Тропарево" приглашает всех желающих на свою праздничную программу, посвященную Дню Победы. Представления начнутся в 12.25, открывать концерт будет Московский театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко. Далее в программе — Театр на Покровке, Московский театр под руководством Геннадия Чихачёва, Театр "Школа драматического искусства", КЦ "Ивановский", театр "Содружество актеров Таганки", артист Василий Овсянников, артистка Любовь Исаева. Вечер продолжат Диана Гурцкая, Руслан Алехно, Глеб Матвейчук и певица Зара", — рассказали в пресс-службе.

Празднования Дня Победы пройдут и в столичном округе ТиНАО. Так, департамент культуры Москвы приглашает жителей с 13.00 посетить две площадки в поселениях Вороновское и Московский. В частности, в первом для гостей выступят театральные труппы, а также группа "Корни" и Виктория Дайнеко, а на второй площадке на сцену выйдут среди прочих Анита Цой, Игорь Саруханов и Ренат Ибрагимов.

"Девятого мая в Зеленограде пройдет праздничная программа для всех гостей и жителей округа. Выступления начнутся в 13.00, первыми выступят коллективы и исполнители учреждений, подведомственных департаменту культуры Москвы. Программу продолжат артист Дамир Басыров и группа "Республика". После минуты молчания, в 19.00, выступление продолжат известные эстрадные исполнители: Алексей Воробьев, Согдиана, Саша Санта, Кристина Орбакайте", — заключили организаторы.

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