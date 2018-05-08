"Справедливая Россия" проголосует против повышения пенсионного возраста

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на пресс-конференции по итогам выборов в Государственную Думу РФ

Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на пресс-конференции по итогам выборов в Государственную Думу РФ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. "Справедливая Россия" будет голосовать против инициативы о повышении пенсионного возраста в РФ, заявил РИА Новости лидер эсеров Сергей Миронов.

Дмитрий Медведев, чью кандидатуру на пост главы кабмина утвердила во вторник Госдума, заявил, что правительство подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

"Наша фракция будет голосовать против", — сказал Миронов, отвечая на вопрос, поддержит ли СР инициативу о повышении пенсионного возраста.