Юные арбитры будут судить матчи соцпроекта Газпрома "Футбол для дружбы"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Юные рефери будут отныне вместе со взрослыми арбитрами работать на матчах Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", официального партнера ЧМ-2018 в России, сообщает Оргкомитет программы.

Юные рефери присоединятся к другим Юным послам программы: футболисту, журналисту и тренеру. Россиянин Богдан Баталин (14 лет) и кубинец Джерардо Пеньялвер Билбао (16) будут судить все матчи 32 международных сборных дружбы, состоящих из детей разных национальностей, разного пола и разных физических возможностей.

"Опыт проведения программы показал, что все больше юных участников хотят присоединиться к такому масштабному проекту, как "Футбол для дружбы". Теперь еще большее количество талантливых мальчиков и девочек смогут стать частью глобального проекта, охватывающего 211 стран и регионов мира. "Футбол для дружбы" — это проект о детях и для детей, именно они — главные герои программы", — отметили в Оргкомитете.

По словам Богдана Баталина, в будущем он хочет стать профессиональным арбитром. "Участие в программе "Футбол для дружбы" даст мне еще больше опыта. Желаю всем ребятам удачи и хорошей игры без нарушений. Я могу быть строгим и даже удалить игрока, но судить обещаю справедливо", — сказал он.

Для Джерардо Пеньялвера Билбао участие в программе "Футбол для дружбы" — "это, прежде всего, возможность познакомиться с настоящими футбольными профессионалами, а также встретиться с ребятами из разных стран".

Как считает представитель программы "Футбол для дружбы" в Нидерландах, тренер футбольной команды "VV Alkmaar" Герард Тиммерс, отбор Юных рефери — новый этап для программы. "Я уверен, что это будет полезно и интересно для всех участников, поскольку взрослые арбитры обычно руководствуются лишь формальными правилами, в то время как Юные рефери смогут продемонстрировать приверженность к ключевым ценностям "Футбола для дружбы" и, в свою очередь, научить чему-то взрослых", — приводятся в сообщении слова Тиммерса.