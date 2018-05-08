Памятник воинам-казахстанцам открылся во Ржеве после реставрации

ТВЕРЬ, 8 мая — РИА Новости. Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад открылся после реставрации во Ржеве Тверской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Этот мемориальный комплекс — символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов. Мы ценим большое внимание руководства Казахстана к сохранению нашего общего героического прошлого", — сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя на торжественной церемонии открытия.
Он добавил, что город воинской славы Ржев и Ржевский район входят в число ведущих центров военно-патриотической работы в России.
В свою очередь благодарность руководству Тверской области за сохранение памяти о погибших казахских воинах выразил посол республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов.
"В годы Великой Отечественной войны Казахстан, как и другие республики СССР, отдавал все для того, чтобы общими усилиями разгромить фашизм. Я благодарен руководству Тверской области за работу по увековечиванию и сохранению памяти о погибших героях", — сказал посол.
Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу.
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