МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Правительство РФ подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе, заявил исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев.

"Правительство свои предложения (по пенсионному возрасту — ред.) подготовит в самой короткой перспективе и внесет их в Государственную думу. Я надеюсь, мы их с вами сможем рассмотреть", — сказал Медведев на заседании Госдумы, где рассматривается вопрос о его утверждении на пост премьера по предложению президента РФ Владимира Путина.