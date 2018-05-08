Москалькова не получила ни одного обращения от задержанных 5 мая

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получила ни одного обращения от граждан, задержанных на митингах 5 мая.

"Ни одного обращения ко мне не поступило от граждан, задержанных в этой акции", — сказала Москалькова РИА Новости.

ГУМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального. Позже после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.

Ранее ГУМВД по Санкт-Петербургу сообщало, что 5 мая в городе в ходе несогласованной акции, в которой приняли участие около 2 тысяч человек, в отделы полиции были доставлены около 200 активных участников. На следующий день в районные суды Петербурга поступили административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и частям 5 и 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия) в отношении 106 человек. Часть из них не были приняты к рассмотрению, поскольку были составлены на несовершеннолетних. Суды назначают наказание в виде административного ареста и штрафов на суммы до 15 тысяч рублей.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, штрафы 150 тысяч рублей и аресты на срок 10 суток получили двое задержанных, ещё трое получили наказание в виде 20 часов общественных работ с арестом на срок 10 суток.

Во Владимире, по сообщению пресс-службы Октябрьского районного суда, девять человек получили по 5 суток ареста за неповиновение полиции. В Екатеринбурге за тот же проступок одного человека оштрафовали на 600 рублей, сообщил в воскресенье Ленинский районный суд Екатеринбурга.