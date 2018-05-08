Мемориал павшим в Великой Отечественной войне открыт в столице КЧР

ЧЕРКЕССК, 8 мая — РИА Новости. Мемориальный комплекс не вернувшимся с Великой Отечественной войны жителям Карачаево-Черкесии открыт в Черкесске при участии главы КЧР Рашида Темрезова и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Новый мемориальный комплекс, созданный по решению Совета ветеранов Черкесска, расположился в городском Парке Победы. Он представляет собой композицию, в центре которой установлен памятник советскому солдату-победителю, подаренный республике Российским военно-историческим обществом.

У подножия памятника расположены плиты, на которых выгравированы данные о количестве погибших, пропавших без вести и умерших в годы войны из всех городов и районов Карачаево-Черкесии. На 176 плитах, окружающих памятник, высечены имена 3828 воинов, призванных на фронт из Черкесска.

Уверен, этот памятник станет одним из знаковых памятных мест в Карачаево-Черкесии как дань уважения и почтения к людям, ценой неимоверных усилий и потерь защитивших Родину от врага и спасших мир от нацизма",- сказал глава КЧР на церемонии открытия мемориала.

Темрезов выразил слова благодарности председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому за подарок Карачаево-Черкесии — памятник советскому солдату, ставший центральным элементом мемориала. Инициаторами возведения комплекса в 2015 году стали представители городского Совета ветеранов. Строительство мемориала началось в 2017 году и завершилось в конце апреля 2018 года.

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